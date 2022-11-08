Grant County Election results as of 8:45 p.m.

Category: Front Page News Front Page News
Published: 08 November 2022 08 November 2022

Grant County Election Results 110822
[Editor’s Note: The Secretary of State website has changed format, so I’m not sure if these results are just Grant County or not, but I think they are. These results are as of 8:45 p.m. Write-in votes have not yet been counted.]

U.S. Representative District 2
Yvette Herrell - R     4,294
Gabriel Vasquez - D 5,018
Eliseo Luna (write in) - D 0

NM Governor and Lt. Governor

Karen Evette Bedonie and Efren Gallardo Jr. - L        237
Mark V. Ronchetti and Ant L Thornton - R               4,247
Michelle Lujan Grisham and Howie C Morales - D 4,922

Secretary of State
Maggie Toulouse Oliver - D 5,056
Audrey Trujillo - R 3,980
Mayna Erika Myers - L 266

 Attorney General
Raúl Torrez - D 5,233
Jeremy Michael Gay -R 4,064

State Auditor
Joseph M Maestas -D 5,558
Travis Steven Sanchez -L 2,995

State Treasurer
Harry B Montoya - R 4,219
Laura M Montoya -D 4,984

Commissioner of Public Lands
Jefferson L Byrd -R 4,088
Stephanie Garcia Richard -D 5,108
Larry E Marker (write in) -I 0

State Representative District 39
Luis M Terrazas - R 4,994
Rodolpho S Martinez - D 4,346

Justice of the Supreme Court
Thomas C Montoya - R 4,268
Julie J Vargas - D 4,951

Justice of the Supreme Court Position 2
Kerry J. Morris - R 4,080
Briana H Zamora – D 5,118

Judge of the Court of Appeals Position 1
Barbara V Johnson- R 3,985
Gerald Edward Baca - D 4,763
Sophie I Cooper - L 447

Judge of the Court of Appeals Position 2
Katherine Anne Wray – D 4,827
Stephen P Curtis - L 522
Gertrude Lee – R 3,806

Public Education Commissioner District 6
Stewart Alan Ingham – R 5,715

Magistrate Judge – Grant Division 1
Justin Craig Garwood - D 6,280

Magistrate Judge – Grant Division 2
Hector C Grijalva – D 6,549

County Commissioner by Commissioner District – Grant District 1
Chris Ponce – D 1,393

County Commissioner by Commissioner District – Grant District 2
Armando D. Aguilera – R 611
Eloy H Medina – D 934

County Sheriff
Raul D Villanueva – D 4,414
Jim Lee - I 1,960
Manuel Joseph Maldonado - D (write in) Not yet reported

County Assessor
Misty A Trujillo -D 6,614

Probate Judge
Mary Ann Sedillo – D 6,627

JUDICIAL RETENTION: SHALL MICHAEL E VIGIL BE RETAINED AS JUSTICE OF THE SUPREME COURT POSITION 1?
YES 5,548
NO 2,302

JUDICIAL RETENTION: SHALL JANE B YOHALEM BE RETAINED AS JUDGE OF THE COURT OF APPEALS?
YES 5,303
NO 2,379

CONSTITUTIONAL AMENDMENT 1: PROPOSING AN AMENDMENT TO ARTICLE 12, SECTION 7 OF THE CONSTITUTION OF NEW MEXICO TO PROVIDE FOR ADDITIONAL ANNUAL DISTRIBUTIONS OF THE PERMANENT SCHOOL FUND FOR ENHANCED INSTRUCTION FOR STUDENTS AT RISK OF FAILURE, EXTENDING THE SCHOOL YEAR, TEACHER COMPENSATION AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION; REQUIRING CONGRESSIONAL APPROVAL FOR DISTRIBUTIONS FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION.
YES 6453
NO 2563

CONSTITUTIONAL AMENDMENT 2: PROPOSING TO AMEND ARTICLE 9, SECTION 14 OF THE CONSTITUTION OF NEW MEXICO TO ALLOW PUBLIC INVESTMENT TO PROVIDE ACCESS TO ESSENTIAL HOUSEHOLD SERVICES, INCLUDING INTERNET, ENERGY, WATER, WASTEWATER AND OTHER SIMILAR SERVICES AS PROVIDED BY LAW, UPON THE ENACTMENT OF GENERAL IMPLEMENTING LEGISLATION BY A MAJORITY VOTE OF THE MEMBERS ELECTED TO EACH HOUSE OF THE LEGISLATURE.
YES 5,800
NO 2,971 

CONSTITUTIONAL AMENDMENT 3: PROPOSING TO AMEND ARTICLE 6, SECTION 35 OF THE CONSTITUTION OF NEW MEXICO TO PROVIDE THAT AN APPOINTED JUDGE SERVE AT LEAST ONE YEAR BEFORE A GENERAL ELECTION IS HELD FOR THE OFFICE TO WHICH THE JUDGE WAS APPOINTED.
YES 6,201
NO 2,430

BOND QUESTION 1: THE 2022 CAPITAL PROJECTS GENERAL OBLIGATION BOND ACT AUTHORIZES THE ISSUANCE AND SALE OF SENIOR CITIZEN FACILITY IMPROVEMENT, CONSTRUCTION AND EQUIPMENT ACQUISITION BONDS. SHALL THE STATE BE AUTHORIZED TO ISSUE GENERAL OBLIGATION BONDS IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED TWENTY-FOUR MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY THOUSAND DOLLARS ($24,470,000) TO MAKE CAPITAL EXPENDITURES FOR CERTAIN SENIOR CITIZEN FACILITY IMPROVEMENT, CONSTRUCTION AND EQUIPMENT ACQUISITION PROJECTS AND PROVIDE FOR A GENERAL PROPERTY TAX
YES 5,835
NO 2,744

BOND QUESTION 2: THE 2022 CAPITAL PROJECTS GENERAL OBLIGATION BOND ACT AUTHORIZES THE ISSUANCE AND SALE OF LIBRARY ACQUISITION BONDS. SHALL THE STATE BE AUTHORIZED TO ISSUE GENERAL OBLIGATION BONDS IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED NINETEEN MILLION TWO HUNDRED SIXTY-SIX THOUSAND DOLLARS ($19,266,000) TO MAKE CAPITAL EXPENDITURES FOR ACADEMIC, PUBLIC SCHOOL, TRIBAL AND PUBLIC LIBRARY RESOURCE ACQUISITIONS AND PROVIDE FOR A GENERAL PROPERTY TAX IMPOSITION AND LEVY FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF, INTEREST ON AND EXPENSES
YES 5,496
NO 2,978

BOND QUESTION 3: THE 2022 CAPITAL PROJECTS GENERAL OBLIGATION BOND ACT AUTHORIZES THE ISSUANCE AND SALE OF HIGHER EDUCATION, SPECIAL SCHOOLS AND TRIBAL SCHOOLS CAPITAL IMPROVEMENT AND ACQUISITION BONDS. SHALL THE STATE BE AUTHORIZED TO ISSUE GENERAL OBLIGATION BONDS IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED TWO HUNDRED FIFTEEN MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-SIX THOUSAND DOLLARS ($215,986,000) TO MAKE CAPITAL EXPENDITURES FOR CERTAIN HIGHER EDUCATION, SPECIAL SCHOOLS AND TRIBAL SCHOOLS CAPITAL IMPROVEMENTS AND ACQUISITIONS AND PRO
YES 5,410
NO 3,046

REMODELING/ADDITION BONDS: SHALL GRANT COUNTY, NEW MEXICO, BE AUTHORIZED TO ISSUE ITS GENERAL OBLIGATION BONDS, IN ONE SERIES OR MORE, IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT NOT EXCEEDING $4,000,000 FOR THE PURPOSE OF REMODELING AND MAKING ADDITIONS TO NECESSARY PUBLIC BUILDINGS WITHIN GRANT COUNTY, NEW MEXICO, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COURTHOUSES, JAILS, BRIDGES, HOSPITALS, PUBLIC LIBRARIES, FACILITIES FOR THE HOLDING OF COUNTY FAIRS, CULTURAL FACILITIES, JUVENILE DETENTION HOMES, ATHLETIC FACILITIES, PARKING STRUCTURES, - GRANT
YES 6,086
NO 2,468

ROAD CONSTRUCTION AND REPAIR BONDS: SHALL GRANT COUNTY, NEW MEXICO, BE AUTHORIZED TO ISSUE ITS GENERAL OBLIGATION BONDS, IN ONE SERIES OR MORE, IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT NOT EXCEEDING $4,000,000 FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTING OR REPAIRING PUBLIC ROADS AND FOR CONSTRUCTION AND ACQUISITION OF WATER, SEWER OR SANITARY LANDFILL SYSTEMS, SAID BONDS TO BE PAYABLE FROM GENERAL (AD VALOREM) TAXES AND TO BE ISSUED AND SOLD AT SUCH TIME OR TIMES, UPON SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS MAY DETERMINE AND A - GRANT
YES 6,409
NO 1,704

For full results visit https://electionresults.sos.state.nm.us/resultsSW.aspx?type=CTYALL&map=CTY&cty=08&name=Grant

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