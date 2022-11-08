Apologies. I posted this last night, but forgot to put it on front page, UGH.
[Editor’s Note: The Secretary of State website has changed format, so I’m not sure if these results are just Grant County or not, but I think they are.First numbers are as of 8:45 p.m. The second numbers are as of 9:15.] Oops I replaced governor numbers instead of leaving both.
As of 8:45 p.m. UPDATED:As of 9:15
U.S. Representative District 2
Yvette Herrell - R 4,294 4,815
Gabriel Vasquez - D 5,018 5,161
Eliseo Luna (write in) - D 0
NM Governor and Lt. Governor
Karen Evette Bedonie and Efren Gallardo Jr. - L 262
Mark V. Ronchetti and Ant L Thornton - R 4,762
Michelle Lujan Grisham and Howie C Morales - D 5,055
Secretary of State
Maggie Toulouse Oliver - D 5,056 5,216
Audrey Trujillo - R 3,980 4,467
Mayna Erika Myers - L 266 285
Attorney General
Raúl Torrez - D 5,233 5,384
Jeremy Michael Gay -R 4,064 4,579
State Auditor
Joseph M Maestas -D 5,558 5,749
Travis Steven Sanchez -L 2,995 3,378
State Treasurer
Harry B Montoya - R 4,219 4,734
Laura M Montoya -D 4,984 5,129
Commissioner of Public Lands
Jefferson L Byrd -R 4,088 4,608
Stephanie Garcia Richard -D 5,108 5,252
Larry E Marker (write in) -I 0
State Representative District 39
Luis M Terrazas - R 4,994 5,536
Rodolpho S Martinez - D 4,346 4,470
Justice of the Supreme Court
Thomas C Montoya - R 4,268 4,788
Julie J Vargas - D 4,951 5,093
Justice of the Supreme Court Position 2
Kerry J. Morris - R 4,080 4,597
Briana H Zamora – D 5,118 5,258
Judge of the Court of Appeals Position 1
Barbara V Johnson- R 3,985 4,487
Gerald Edward Baca - D 4,763 4,884
Sophie I Cooper - L 447 484
Judge of the Court of Appeals Position 2
Katherine Anne Wray – D 4,827 4,966
Stephen P Curtis - L 522 562
Gertrude Lee – R 3,806 4,287
Public Education Commissioner District 6
Stewart Alan Ingham – R 5,715 6,257
Magistrate Judge – Grant Division 1
Justin Craig Garwood - D 6,280 6,601
Magistrate Judge – Grant Division 2
Hector C Grijalva – D 6,549 6,876
County Commissioner by Commissioner District – Grant District 1
Chris Ponce – D 1,393 1,403
County Commissioner by Commissioner District – Grant District 2
Armando D. Aguilera – R 611 819
Eloy H Medina – D 934 1,018
County Sheriff
Raul D Villanueva – D 4,414 4.532
Jim Lee - I 1,960 2, 25
Manuel Joseph Maldonado - D (write in) Not yet reported
County Assessor
Misty A Trujillo -D 6,614 6946
Probate Judge
Mary Ann Sedillo – D 6,627 6977
[EDITOR’S NOTE: THESE NUMBERS HAVE CHANGED, BUT THE RESULTS HAVE NOT.
JUDICIAL RETENTION: SHALL MICHAEL E VIGIL BE RETAINED AS JUSTICE OF THE SUPREME COURT POSITION 1?
YES 5,548
NO 2,302
JUDICIAL RETENTION: SHALL JANE B YOHALEM BE RETAINED AS JUDGE OF THE COURT OF APPEALS?
YES 5,303
NO 2,379
CONSTITUTIONAL AMENDMENT 1: PROPOSING AN AMENDMENT TO ARTICLE 12, SECTION 7 OF THE CONSTITUTION OF NEW MEXICO TO PROVIDE FOR ADDITIONAL ANNUAL DISTRIBUTIONS OF THE PERMANENT SCHOOL FUND FOR ENHANCED INSTRUCTION FOR STUDENTS AT RISK OF FAILURE, EXTENDING THE SCHOOL YEAR, TEACHER COMPENSATION AND EARLY CHILDHOOD EDUCATION; REQUIRING CONGRESSIONAL APPROVAL FOR DISTRIBUTIONS FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION.
YES 6453
NO 2563
CONSTITUTIONAL AMENDMENT 2: PROPOSING TO AMEND ARTICLE 9, SECTION 14 OF THE CONSTITUTION OF NEW MEXICO TO ALLOW PUBLIC INVESTMENT TO PROVIDE ACCESS TO ESSENTIAL HOUSEHOLD SERVICES, INCLUDING INTERNET, ENERGY, WATER, WASTEWATER AND OTHER SIMILAR SERVICES AS PROVIDED BY LAW, UPON THE ENACTMENT OF GENERAL IMPLEMENTING LEGISLATION BY A MAJORITY VOTE OF THE MEMBERS ELECTED TO EACH HOUSE OF THE LEGISLATURE.
YES 5,800
NO 2,971
CONSTITUTIONAL AMENDMENT 3: PROPOSING TO AMEND ARTICLE 6, SECTION 35 OF THE CONSTITUTION OF NEW MEXICO TO PROVIDE THAT AN APPOINTED JUDGE SERVE AT LEAST ONE YEAR BEFORE A GENERAL ELECTION IS HELD FOR THE OFFICE TO WHICH THE JUDGE WAS APPOINTED.
YES 6,201
NO 2,430
BOND QUESTION 1: THE 2022 CAPITAL PROJECTS GENERAL OBLIGATION BOND ACT AUTHORIZES THE ISSUANCE AND SALE OF SENIOR CITIZEN FACILITY IMPROVEMENT, CONSTRUCTION AND EQUIPMENT ACQUISITION BONDS. SHALL THE STATE BE AUTHORIZED TO ISSUE GENERAL OBLIGATION BONDS IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED TWENTY-FOUR MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY THOUSAND DOLLARS ($24,470,000) TO MAKE CAPITAL EXPENDITURES FOR CERTAIN SENIOR CITIZEN FACILITY IMPROVEMENT, CONSTRUCTION AND EQUIPMENT ACQUISITION PROJECTS AND PROVIDE FOR A GENERAL PROPERTY TAX
YES 5,835
NO 2,744
BOND QUESTION 2: THE 2022 CAPITAL PROJECTS GENERAL OBLIGATION BOND ACT AUTHORIZES THE ISSUANCE AND SALE OF LIBRARY ACQUISITION BONDS. SHALL THE STATE BE AUTHORIZED TO ISSUE GENERAL OBLIGATION BONDS IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED NINETEEN MILLION TWO HUNDRED SIXTY-SIX THOUSAND DOLLARS ($19,266,000) TO MAKE CAPITAL EXPENDITURES FOR ACADEMIC, PUBLIC SCHOOL, TRIBAL AND PUBLIC LIBRARY RESOURCE ACQUISITIONS AND PROVIDE FOR A GENERAL PROPERTY TAX IMPOSITION AND LEVY FOR THE PAYMENT OF PRINCIPAL OF, INTEREST ON AND EXPENSES
YES 5,496
NO 2,978
BOND QUESTION 3: THE 2022 CAPITAL PROJECTS GENERAL OBLIGATION BOND ACT AUTHORIZES THE ISSUANCE AND SALE OF HIGHER EDUCATION, SPECIAL SCHOOLS AND TRIBAL SCHOOLS CAPITAL IMPROVEMENT AND ACQUISITION BONDS. SHALL THE STATE BE AUTHORIZED TO ISSUE GENERAL OBLIGATION BONDS IN AN AMOUNT NOT TO EXCEED TWO HUNDRED FIFTEEN MILLION NINE HUNDRED EIGHTY-SIX THOUSAND DOLLARS ($215,986,000) TO MAKE CAPITAL EXPENDITURES FOR CERTAIN HIGHER EDUCATION, SPECIAL SCHOOLS AND TRIBAL SCHOOLS CAPITAL IMPROVEMENTS AND ACQUISITIONS AND PRO
YES 5,410
NO 3,046
REMODELING/ADDITION BONDS: SHALL GRANT COUNTY, NEW MEXICO, BE AUTHORIZED TO ISSUE ITS GENERAL OBLIGATION BONDS, IN ONE SERIES OR MORE, IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT NOT EXCEEDING $4,000,000 FOR THE PURPOSE OF REMODELING AND MAKING ADDITIONS TO NECESSARY PUBLIC BUILDINGS WITHIN GRANT COUNTY, NEW MEXICO, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COURTHOUSES, JAILS, BRIDGES, HOSPITALS, PUBLIC LIBRARIES, FACILITIES FOR THE HOLDING OF COUNTY FAIRS, CULTURAL FACILITIES, JUVENILE DETENTION HOMES, ATHLETIC FACILITIES, PARKING STRUCTURES, - GRANT
YES 6,086
NO 2,468
ROAD CONSTRUCTION AND REPAIR BONDS: SHALL GRANT COUNTY, NEW MEXICO, BE AUTHORIZED TO ISSUE ITS GENERAL OBLIGATION BONDS, IN ONE SERIES OR MORE, IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT NOT EXCEEDING $4,000,000 FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTING OR REPAIRING PUBLIC ROADS AND FOR CONSTRUCTION AND ACQUISITION OF WATER, SEWER OR SANITARY LANDFILL SYSTEMS, SAID BONDS TO BE PAYABLE FROM GENERAL (AD VALOREM) TAXES AND TO BE ISSUED AND SOLD AT SUCH TIME OR TIMES, UPON SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS MAY DETERMINE AND A - GRANT
YES 6,409
NO 1,704
For full results visit https://electionresults.sos.state.nm.us/resultsSW.aspx?type=CTYALL&map=CTY&cty=08&name=Grant