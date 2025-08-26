Grant County Registered Candidates for the November 4, 2025 Election
Mayoral Candidates
Silver City Mayor:
Simon William Wheaton-Smith
Dale Lane
Levi Emmett Timmons
Guadalupe E Cano
Hurley Mayor:
Joseph Edward Stevens
Epitacio R Ordonez
Sondra L Berry
Councilors and Trustees
Town of Silver City Councilor District 2
Nicholas H Prince
Eric Ernest Vreeland
Jep Andrew Housley
Town of Silver City Councilor District 4
Jennifer R Rider
Victor J Nanez
Bayard Municipal Councilor
William Charles Gray, Jr
Gilbert C Ortiz
Village of Santa Clara Trustee
Peter Allen Erickson
Thomas M Caddel
Albert L Esparza
Hurley Town Councilor
Aron George Phillips
Reynaldo C Maynes
Municipal Judges
Silver City
Mark Larry Van Buskirk
Jacqueline Hernandez-david
Olga Jean Orosco Munoz
Bayard
Jose Luis Diaz
Danny Ray Legarda
Hurley
George G Moreno
School Board
Silver City Consolidated Schools
District 1 Patrick M Cohn, Jr
District 2 Ashley E Montenegro
Cobre Consolidated Schools
Gilbert Diaz Guadiana
Doug R Miranda
David a Wilguess
Angelina D Hardin
Grant Soil and Water Conservation District Supervisor
Thomas L Shelley
Armando D Aguilera