[Editor's Note: These are in the order listed on the NM Secretary of State website.]

These are Final numbers, but all must be checked and ultimately approved by the entity.

HURLEY MAYOR       --FINAL                     7:25 p.m.              7  :45                8:15-8:45 p.m.

Sondra L. Berry                                                    33                              34                         86

Joseph Edward Stevens                                  28                               31                      126 - WINNER

Epitacio R. Ordonez                                           14                               19                       54

 SILVER CITY MAYOR- FINAL

Dale Lane                                                               296                          514                      823

Simon Wheaton-Smith                                    439                          620                     936- WINNER

Guadalupe E. Cano                                            164                            285                     490

Levi Emmitt Timmons                                        24                             53                      108

SILVER CITY COUNCILOR DISTRICT 2

Jep Andrew Housley                                   123                                 177                      260

Nicholas H. Prince                                          150                               209                      318   - WINNER                                      

Eric Ernest Vreeland                                        39                                 72                       121

SILVER CITY COUNCILOR DISTRICT 4

Jennifer R. Rider                                                91                               149                       220

Victor J. Nanez                                                     94                              167                      238 - WINNER

HURLEY CITY COUNCILOR- FINAL

Esther C. Gil                                                         35                                 41                        120

Reynaldo C. Maynes                                         44                               51                         159

Aaron George Phillips                                       41                               47                        149

BAYARD CITY COUNCILOR - FINAL

William Charles Gray Jr.                                    61                           63                          156

Gilbert C. Ortiz                                                         97                           99                         253 

VILLAGE OF SANTA CLARA TRUSTEE   -FINAL

Peter Allen Erickson                                                45                      48                          118

Robert L. Esparza                                                      44                       48                           143 

Thomas M. Caddel                                                     36                       38                          89

HURLEY MUNICIPAL JUDGE ---F INAL

George G. Moreno                                                 63                         72                       220

BAYARD MUNICIPAL JUDGE - FINAL

Danny Ray Legarda                                              79                         82                        236

Jose Luis Diaz                                                           39                         41                          99

SILVER CITY MUNICIPAL JUDGE-FINAL  

Mark Larry Van Buskirk                                       674               1068                      1730

SILVER CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT 1 - FINAL

Patrick M. Cohn Jr.                                                 227              [oops]                        585

SILVER CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT 2--FINAL

Ashley E. MOntenegro                                      250                   437                       635

SILVER CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT 4--FINAL

Michelle A. Diaz                                                        263                446                        668

COBRE CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT- FINAL

David A. Wilguess                                             195                         195                     544

Gilbert Diaz Guadiana                                    182                         182                     567                   

 Doug R. Miranda                                                167                          167                   453

Angelina D. Hardin                                             244                        244                      668

Sondra L. Berry (Write in)                                  0                              0                              0

GRANT SOIL AND WATER CONSERVATION BOARD SUPERVISOR - THEY FILL TWO POSITIONS

Thomas L. Shelley                                             1588                       1588                   2874

Armando D. Aguilera                                      1227                        1227                    2323

BONDS

SANTA CLARA $7 MILLION IN GENERAL OBLIGATION BONDS --DOES NOT PASS

YES                                                                        44                                   44                            110

NO                                                                        45                                     45                             132

S

SILVER CONSOLIDATED SCHOOL 2 MILL TAX QUESTION- DOES PASS

YES                                                             1507                                   1507                        2455

NO                                                                 795                                      795                        1238

COBRE CONSOLIDATED SCHOOL $6 MILLION GENERAL OBLIGATION BONDS - DOES PASS

YES                                                                   218                               218                            684

NO                                                                    182                               182                             550                

COBRE CONSOLIDATED SCHOOL 2 MILL TAX QUESTION---- DOES PASS by 3 votes

YES                                                                    173                                  173                        550

NO                                                                       204                                204                         547