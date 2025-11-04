[Editor's Note: These are in the order listed on the NM Secretary of State website.]
These are Final numbers, but all must be checked and ultimately approved by the entity.
HURLEY MAYOR --FINAL 7:25 p.m. 7 :45 8:15-8:45 p.m.
Sondra L. Berry 33 34 86
Joseph Edward Stevens 28 31 126 - WINNER
Epitacio R. Ordonez 14 19 54
SILVER CITY MAYOR- FINAL
Dale Lane 296 514 823
Simon Wheaton-Smith 439 620 936- WINNER
Guadalupe E. Cano 164 285 490
Levi Emmitt Timmons 24 53 108
SILVER CITY COUNCILOR DISTRICT 2
Jep Andrew Housley 123 177 260
Nicholas H. Prince 150 209 318 - WINNER
Eric Ernest Vreeland 39 72 121
SILVER CITY COUNCILOR DISTRICT 4
Jennifer R. Rider 91 149 220
Victor J. Nanez 94 167 238 - WINNER
HURLEY CITY COUNCILOR- FINAL
Esther C. Gil 35 41 120
Reynaldo C. Maynes 44 51 159
Aaron George Phillips 41 47 149
BAYARD CITY COUNCILOR - FINAL
William Charles Gray Jr. 61 63 156
Gilbert C. Ortiz 97 99 253
VILLAGE OF SANTA CLARA TRUSTEE -FINAL
Peter Allen Erickson 45 48 118
Robert L. Esparza 44 48 143
Thomas M. Caddel 36 38 89
HURLEY MUNICIPAL JUDGE ---F INAL
George G. Moreno 63 72 220
BAYARD MUNICIPAL JUDGE - FINAL
Danny Ray Legarda 79 82 236
Jose Luis Diaz 39 41 99
SILVER CITY MUNICIPAL JUDGE-FINAL
Mark Larry Van Buskirk 674 1068 1730
SILVER CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT 1 - FINAL
Patrick M. Cohn Jr. 227 [oops] 585
SILVER CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT 2--FINAL
Ashley E. MOntenegro 250 437 635
SILVER CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT 4--FINAL
Michelle A. Diaz 263 446 668
COBRE CONSOLIDATED SCHOOL BOARD DISTRICT- FINAL
David A. Wilguess 195 195 544
Gilbert Diaz Guadiana 182 182 567
Doug R. Miranda 167 167 453
Angelina D. Hardin 244 244 668
Sondra L. Berry (Write in) 0 0 0
GRANT SOIL AND WATER CONSERVATION BOARD SUPERVISOR - THEY FILL TWO POSITIONS
Thomas L. Shelley 1588 1588 2874
Armando D. Aguilera 1227 1227 2323
BONDS
SANTA CLARA $7 MILLION IN GENERAL OBLIGATION BONDS --DOES NOT PASS
YES 44 44 110
NO 45 45 132
S
SILVER CONSOLIDATED SCHOOL 2 MILL TAX QUESTION- DOES PASS
YES 1507 1507 2455
NO 795 795 1238
COBRE CONSOLIDATED SCHOOL $6 MILLION GENERAL OBLIGATION BONDS - DOES PASS
YES 218 218 684
NO 182 182 550
COBRE CONSOLIDATED SCHOOL 2 MILL TAX QUESTION---- DOES PASS by 3 votes
YES 173 173 550
NO 204 204 547