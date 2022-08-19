FEMA released warnings to Prepare for Flash Flooding in Burn Scars - English and Spanish

Category: Weather Weather
Published: 19 August 2022 19 August 2022

Prepare for Flash Flooding in Burn Scar Areas

PEOPLE NEAR NEW MEXICO’S BURN SCAR AREAS ARE AT RISK OF FLASH-FLOODING. MONITOR YOUR WEATHER RADIO AND THE DAILY WEATHER FORECAST FOR RAIN, ESPECIALLY IF YOU ARE NEAR OR DOWNHILL FROM BURN SCARS.

DANGEROUS CONDITIONS CAN FORM WITHIN MINUTES AND MAY TURN INTO MUDSLIDES WITH FAST-MOVING DEBRIS.

SIX INCHES OF WATER CAN KNOCK YOU DOWN AND 12 INCHES OF WATER CAN SWEEP AWAY A VEHICLE DOWNSTREAM.

CALL 833-663-6248 IF YOU KNOW YOU WILL NEED ASSISTANCE SHOULD AN EVACUATION OCCUR.FOR EMERGENCY ASSISTANCE, DIAL 9-1-1.

IF YOU CAN NOT EVACUATE, GET TO HIGHER GROUND AS SOON AS YOU CAN.

Prepárese para inundaciones repentinas en áreas con terrenos calcinados

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA DE LAS ÁREAS CON TERRENOS CALCINADOS EN NUEVO MÉXICO CORREN EL RIESGO DE SUFRIR INUNDACIONES REPENTINAS. ESTÉ ATENTO A SU RADIO Y AL PRONÓSTICO DEL TIEMPO DIARIO PARA CONOCER LAS PROBABILIDADES DE LLUVIA, SOBRE TODO SI ESTÁ CERCA O CUESTA ABAJO DE LOS TERRENOS CALCINADOS.

SE PUEDEN FORMAR CONDICIONES PELIGROSAS EN TAN SOLO MINUTOS Y OCURRIR DESLIZAMIENTOS DE LODO CON ESCOMBROS QUE SE MUEVEN RÁPIDAMENTE.

SEIS PULGADAS DE AGUA PUEDEN DERRIBAR A UNA PERSONA Y 12 PULGADAS DE AGUA PUEDEN ARRASTRAR UN VEHÍCULO RÍO ABAJO.

LLAME AL 833-663-6248 SI ANTICIPA QUE NECESITARÁ AYUDA PARA DESALOJAR SU VIVIENDA. PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA, MARQUE 9-1-1.

SI NO PUEDE DESALOJAR SU VIVIENDA, DIRÍJASE A UN TERRENO MÁS ALTO TAN PRONTO PUEDA.

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